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17 февраля 2020, понедельник, 17:18 34
Недвижимость 2020-02-17T17:21:51+02:00
Українські Новини
Кабмин готов обеспечить жильем 600 семей в 2020 году и 4,6 тысяч до 2024 года

Кабмин готов обеспечить жильем 600 семей в 2020 году и 4,6 тысяч до 2024 года

Кира Молчанова
Кабмин, Жилье, Доступное жилье, отчет правительства
съемное жилье. квартиранты. Фото: realt.com
съемное жилье. квартиранты. Фото: realt.com

Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семьям в 2020 году и 4,6 тыс. семьям — за период 2021-2024 годы.

Об этом говорится в отчете правительства за 2019 год, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в текущем году на реализацию программы доступного жилья предусмотрено 100 млн гривен, на поддержку индивидуального жилого строительства в сельской местности — 39,1 млн гривен.

Также в госбюджете предусмотрено выделение 160,9 млн гривен на реализацию жилищных прав жителей общежитий.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отказалась отменить действие законов и актов, которые были приняты Союзом советских социалистических республик (СССР) и Украинской советской социалистической республикой (УССР) на территории Украины с 1 января 2020 года.

До этого в "Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству" заяви, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.

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