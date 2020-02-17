Кабмин готов обеспечить жильем 600 семей в 2020 году и 4,6 тысяч до 2024 года

Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семьям в 2020 году и 4,6 тыс. семьям — за период 2021-2024 годы. Об этом говорится в отчете правительства за 2019 год, передают Українськi Новини. Отмечается, что в текущем году на реализацию программы доступного жилья предусмотрено 100 млн гривен, на поддержку индивидуального жилого строительства в сельской местности — 39,1 млн гривен. Также в госбюджете предусмотрено выделение 160,9 млн гривен на реализацию жилищных прав жителей общежитий. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отказалась отменить действие законов и актов, которые были приняты Союзом советских социалистических республик (СССР) и Украинской советской социалистической республикой (УССР) на территории Украины с 1 января 2020 года. До этого в "Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству" заяви, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.