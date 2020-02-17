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17 февраля 2020, понедельник, 13:29 48
Кабмин 2020-02-17T13:30:10+02:00
Українські Новини
Директору контактного центра Кабмина установили оклад почти 30 тыс. гривен

Директору контактного центра Кабмина установили оклад почти 30 тыс. гривен

Анна Рудык
Кабмин, Правительство, зарплаты чиновников, зарплаты Кабмина
Кабмин
Кабмин

После того, как зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по стране, Кабинет Министров установил оклад директору правительственного контактного центра в размере 29 тыс. гривен

Об этом говорится в постановлении №91 от 5 февраля, передают Українськi Новини.

Постановлением устанавливается месячный должностной оклад директору контактного центра в размере 29 тыс. гривен, первому заместителю директора, заместителю директора по оптимизации технических процессов - 27,5 тыс. гривен, заместителю директора, заместителю директора по обучению, развитию и мотивации персонала - 24,6 тыс. гривен, главному бухгалтеру - 22 тыс. гривен, начальнику отдела - 21,6 тыс. гривен, юридическому консультанту, психологу, инженеру по компьютерным системам - 12 тыс. гривен, специалисту 1-й категории - 9 тыс. гривен, консультанту - 5 тыс. гривен.

При этом кроме оклада предусмотрены также премии, материальная помощь и доплаты.

Размер премии рассчитывается на основании расчетного рейтинга результатов работы.

Размер премии главных консультантов может достигать 100% от должностного оклада.

При этом среднеарифметическое значение суммы размера премии всех работников за календарный месяц не должно превышать 50%.

Как сообщали Українськi Новини, после угроз Зеленского распустить Кабмин зарплаты министров "сдулись": полный список.

Ранее 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.

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