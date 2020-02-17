Директору контактного центра Кабмина установили оклад почти 30 тыс. гривен

Об этом говорится в постановлении №91 от 5 февраля, передают Українськi Новини.

Постановлением устанавливается месячный должностной оклад директору контактного центра в размере 29 тыс. гривен, первому заместителю директора, заместителю директора по оптимизации технических процессов - 27,5 тыс. гривен, заместителю директора, заместителю директора по обучению, развитию и мотивации персонала - 24,6 тыс. гривен, главному бухгалтеру - 22 тыс. гривен, начальнику отдела - 21,6 тыс. гривен, юридическому консультанту, психологу, инженеру по компьютерным системам - 12 тыс. гривен, специалисту 1-й категории - 9 тыс. гривен, консультанту - 5 тыс. гривен.

При этом кроме оклада предусмотрены также премии, материальная помощь и доплаты.

Размер премии рассчитывается на основании расчетного рейтинга результатов работы.

Размер премии главных консультантов может достигать 100% от должностного оклада.

При этом среднеарифметическое значение суммы размера премии всех работников за календарный месяц не должно превышать 50%.

Как сообщали Українськi Новини, после угроз Зеленского распустить Кабмин зарплаты министров "сдулись": полный список.

Ранее 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.