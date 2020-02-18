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18 лютого 2020, вівторок, 13:18 11
Політика 2020-02-18T13:37:29+02:00
Українські Новини
Зеленський пригрозив евакуювати українців з Уханя в маєтки політиків у Кончі-Заспі

Зеленський пригрозив евакуювати українців з Уханя в маєтки політиків у Кончі-Заспі

Виолетта Чайковская
Евакуація українців, евакуація з Китаю, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Коронавірус
Коронавірус. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Коронавірус. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський закликає політиків припинити підбурювати людей до перекриття доріг у зв'язку з поверненням українців із зони поширення коронавірусу (2019-nCoV) - Уханя (Китай).

Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передають Українські Новини.

"Хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам. Ми повинні розуміти, що забираємо своїх громадян, таких же, як і ми. Цим політичним "товаришам" хочу сказати, що якщо будете перекривати дороги та підбурювати людей, то я особисто привезу всіх наших громадян, а ми їх обов'язково повернемо додому, в Кончу-Заспу в їх особняки", - сказав він.

Зеленський зазначив, що серед українців, яких евакуювали з Уханя, багато народилися після 1990 року.

Як повідомляли Українські Новини, Україна евакуює з зони поширення коронавірусу 49 українців і до 25 іноземців з Німеччини, Нідерландів, Аргентини, Коста-Ріки, Бразилії та Росії.

Евакуйовані з китайського Уханя пройдуть 14-денний карантин після прибуття.

При цьому МОЗ засекретив місця утримання евакуйованих з Китаю людей.

У свою чергу місцева влада відмовляється поселити на карантин в Обухові українців, евакуйованих з Китаю, а голова селища Шкло на Львівщині пообіцяв оселитися в місцевому санаторії, якщо в нього привезуть евакуйованих з Уханя.

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