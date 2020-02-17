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17 лютого 2020, понеділок, 16:01 9
Політика 2020-02-17T16:30:49+02:00
Українські Новини
Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців

Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців

Елизавета Кесельман
Евакуація, коронавірус в Китаї, Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Україна евакуює з Уханя (Китай) до 25 іноземних громадян. Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми говоримо про 49 українців, які будуть евакуйовані, і до 25 іноземних громадян", - сказав він.

Евакуація почнеться 18 лютого, прибуття літака в Україну очікується в четвер. Ляшко підкреслив, що люди з симптомами гострого респіраторного захворювання не будуть допущені на борт.

Перед посадкою людей оглянуть китайські лікарі, в дорозі рейс будуть супроводжувати українські медики. Літак, яким буде здійснюватися евакуація, буде зоновано з метою уникнення можливого зараження людей.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України і членів їх сімей із зони поширення коронавіруса COVIN-2019 на території Уханя (Китай).

Кабінет Міністрів встановив карантин терміном на 14 днів для осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, у разі їх повернення в Україну.

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