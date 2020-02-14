Евакуація українців з китайського Уханя обійдеться в 4,5 млн гривень

Крім того, що компанія SkyUp буде займатися транспортуванням українців, Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України і членів їх сімей із зони поширення коронавіруса 2019-nCoV на території Китаю (Ухань).

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №99 від 5 лютого, передають Українські Новини.

Гроші виділені з резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, за словами міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке літак для евакуації українців з Уханя (Китай) буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну, при цьому евакуйовані будуть тільки здорові громадяни, які після прибуття пройдуть 14-денний карантин.

Тим часом є 4 варіанти розміщення українців на карантин з Уханя.

Раніше 12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.

При цьому Кабінет Міністрів встановив карантин терміном на 14 днів для осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, у разі їх повернення в Україну.