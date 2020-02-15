Аеропорт "Одеса" переведе всі рейси в новий термінал з 16 лютого

Міжнародний аеропорт "Одеса" вирішив перевести всі рейси в новий термінал з 16 лютого.

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

"Починаючи з рейсу FR2668 "Одеса – Краків", який відправляється 16 лютого в 12:50 за місцевим часом, всі рейси будуть обслуговуватися тільки в будівлі нового терміналу (ODS)", - повідомили у відомстві.

У прес-службі нагадали, що на 1-му поверсі нового терміналу розташована реєстраційна зона, на 3-му поверсі – контроль авіаційної безпеки і зал вильоту.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах "Київ" і "Одеса" літаки ремонтували неякісно.

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Тим часом, МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

Також п'ять країн вимагають від Ірану передати "чорні ящики".

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