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15 лютого 2020, субота, 16:45 17
Суспільство 2020-02-15T17:38:24+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Одеса" переведе всі рейси в новий термінал з 16 лютого

Аеропорт "Одеса" переведе всі рейси в новий термінал з 16 лютого

Таня Войтюк
Аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Одеса". Фото: odesa.aero

Міжнародний аеропорт "Одеса" вирішив перевести всі рейси в новий термінал з 16 лютого.

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

"Починаючи з рейсу FR2668 "Одеса – Краків", який відправляється 16 лютого в 12:50 за місцевим часом, всі рейси будуть обслуговуватися тільки в будівлі нового терміналу (ODS)", - повідомили у відомстві.

У прес-службі нагадали, що на 1-му поверсі нового терміналу розташована реєстраційна зона, на 3-му поверсі – контроль авіаційної безпеки і зал вильоту.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах "Київ" і "Одеса" літаки ремонтували неякісно.

Нагадаємо, причиною авіакатастрофи Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії стало неправильне проектування літака.

Тим часом, МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

Також п'ять країн вимагають від Ірану передати "чорні ящики".

Раніше іранські ЗМІ повідомили, що Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ.

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