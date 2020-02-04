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04 февраля 2020, вторник, 21:50 165
Внешняя политика 2020-02-04T21:50:01+02:00
Українські Новини
Пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики"

Пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики"

Валерия Драгомирова
МАУ, Крушение самолета, Иран, Черные ящики
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Пять стран, чьи граждане погибли 8 января в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"(МАУ) под Тегераном, обратились к Ирану с требованием передать бортовых самописцев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте МИД Канады по результатам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал "черные ящики". Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано безотлагательно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать "черные ящики", – говорится в сообщении.

Участники обсуждения согласились о необходимости "продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".

"Кроме того, участники взяли обязательство достичь согласия в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном относительно ответственности за этот поступок, чтобы добиться справедливости, в том числе надлежащих компенсаций для родственников жертв рейса PS752", - заявили в МИД Канады.


Напомним, иранские СМИ сообщили, что Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ. 

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

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