В аэропортах "Киев" и "Одесса" самолеты ремонтировали некачественно, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах Одесса и Киев пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами. По материалам СБ Украины должностное лицо авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК Украины)", –говорится в сообщении.

Ремонт самолетов. Фото: СБУ

В связи с этим указанной авиакомпании аннулировали разрешения на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам – ​​сертификаты летной годности.

Как сообщали Українські Новини, причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета.

Тем временем, МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.