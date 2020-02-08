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08 февраля 2020, суббота, 19:00 68
Экономика 2020-02-08T19:01:17+02:00
Українські Новини
В аэропортах "Киев" и "Одесса" самолеты ремонтировали некачественно, - СБУ

В аэропортах "Киев" и "Одесса" самолеты ремонтировали некачественно, - СБУ

Ольга Фандорина
Ремонт, Самолеты, Аэропорт Киев, аэропорт Одессы, Ремонт самолетов
Ремонт самолетов. Фото: СБУ
Ремонт самолетов. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах Одесса и Киев пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами. По материалам СБ Украины должностное лицо авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК Украины)", –говорится в сообщении.

Ремонт самолетов. Фото: СБУРемонт самолетов. Фото: СБУ

В связи с этим указанной авиакомпании аннулировали разрешения на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам – ​​сертификаты летной годности.

Как сообщали Українські Новини, причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета.

Тем временем, МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.

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