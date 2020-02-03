Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ, — иранские СМИ

После того, как появилась запись переговоров диспетчеров по авиакатастрофе в Иране, сотрудничество между иранской и украинской сторонами ухудшилось.

Об этом заявил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство Mehr.

По словам Резайефара, утечка записей переговоров иранских диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - заявил он.

Он также подчеркнул, что обнародование записей в украинских СМИ было сделано в нарушение международных норм и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

Как сообщали Українські Новини, Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать.



Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Также Зеленский заявил, что компенсация Ираном семьям погибших украинцев по 80 тыс. долларов недостаточна.



Напомним, сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме в Иране.