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03 февраля 2020, понедельник, 13:10 16
Внешняя политика 2020-02-03T13:11:46+02:00
Українські Новини
Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ, — иранские СМИ

Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ, — иранские СМИ

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

После того, как появилась запись переговоров диспетчеров по авиакатастрофе в Иране, сотрудничество между иранской и украинской сторонами ухудшилось.

Об этом заявил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство Mehr.

По словам Резайефара, утечка записей переговоров иранских диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", - заявил он.

Он также подчеркнул, что обнародование записей в украинских СМИ было сделано в нарушение международных норм и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

Как сообщали Українські Новини, Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать. 


Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. 

Также Зеленский заявил, что компенсация Ираном семьям погибших украинцев по 80 тыс. долларов недостаточна.

Напомним, сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме в Иране.

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