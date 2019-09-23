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  • Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование
23 сентября 2019, понедельник, 16:49 2858
Мир 2019-09-23T16:52:28+03:00
Українські Новини
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование

Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование

Boeing 737-8 MAX. Фото: Википедия
Boeing 737-8 MAX. Фото: Википедия

Причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Авиалайнер, на борту которого находились 189 человек, пропал с радаров 29 октября через 13 минут после вылета с Джакарты. Самолет держал направление на один из островов Индонезии, находящийся рядом с Суматрой. Вследствие авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.

Согласно черновику итогового доклада экспертов, с которым ознакомились журналисты, причиной катастрофы стали более чем 100 ошибок. Основные - проявление в полете недочетов проектирования Boeing, а также недостаточный контроль со стороны США над соблюдением всех авиационных правил. Также, среди ошибок отмечается неправильное техническое обслуживание и ошибки, допущенные самим пилотом. Окончательную версию расследования можно будет узнать в ноябре, после публикации итогового текста доклада.

Как сообщали Українські новини, Государственная авиационная служба приостановила летную навигацию самолетов Boeing 737-8 Max и 737-9 Max до, в пределах, с или над территорией Украины после авиакатастрофы в Эфиопии. По этой же причине, американская авиакомпания отменила по 90 рейсов Boeing 737 MAX в сутки. Также, из-за запрета Boeing 737 MAX Турция отменила 16 рейсов "Херсон – Стамбул".

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