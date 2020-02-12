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12 лютого 2020, середа, 14:06 11
Судова влада 2020-02-12T14:29:04+02:00
Українські Новини
"Я не для того працював, щоб зараз подавати у відставку", - Ситник прокоментував можливе звільнення

"Я не для того працював, щоб зараз подавати у відставку", - Ситник прокоментував можливе звільнення

Елизавета Кесельман
Артем Ситник, НАБУ, Звільнення Ситника
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник, звільнення якого підтримують 216 парламентаріїв, не має наміру добровільно подавати у відставку. Про це він сказав під час звіту в комітеті Ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Я не для того працював 4 роки, щоб зараз подавати у відставку", - сказав він.

За його словами, є багато людей, які зацікавлені в його відставку, у тому числі і в парламенті, але він вважає, що НАБУ на правильному шляху, якщо такі бажання у когось з'являються.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.

5 лютого 2020 року Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Раніше Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.

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