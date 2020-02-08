подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 10:05 174
Верховная Рада и партии 2020-02-08T10:05:26+02:00
Українські Новини
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника

В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника

Анна Рудык
Верховная Рада, Увольнение с должности, НАБУ, Артем Сытник
Артем Сытник
Артем Сытник

В Верховную Раду был внесен проект постановления №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника, которого Аваков назвал "идиотом" и обвинил в пьянстве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что данный проект был зарегистрировал в Раде вчера, 7 февраля.

Текста постановления на данный момент на сайте парламента нет. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Также к проекту проекту прикреплен документ, в котором значится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

Ранее депутат заявлял, что за увольнение Сытника из НАБУ собрано 140 подписей.

Также Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.

Больше новостей о: Верховная Рада Увольнение с должности НАБУ Артем Сытник

Минюст просит суд аннулировать деятельность 48 пар...
Из Офиса Президента снова официально уволился скан...
Аваков назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве...
Сытник становится главной проблемой для отношений ...
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор "Укрпочты", 500 млн получено из госбюджета
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Новости
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника 10:05
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Количество погибших от коронавируса увеличилось до 724 09:15
Аномальные морозы наступают: украинцев предупредили об ухудшении погоды 08:50
Очередное повышение тарифов: сколько заплатят за коммуналку украинцы уже в марте 08:25
Авиакатастрофа Boeing-737: канадские юристы хотят добиться более $1 млрд компенсации 08:00
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Аномальные морозы наступают: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok