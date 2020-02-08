В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника

В Верховную Раду был внесен проект постановления №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника, которого Аваков назвал "идиотом" и обвинил в пьянстве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что данный проект был зарегистрировал в Раде вчера, 7 февраля.

Текста постановления на данный момент на сайте парламента нет. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Также к проекту проекту прикреплен документ, в котором значится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

Ранее депутат заявлял, что за увольнение Сытника из НАБУ собрано 140 подписей.

Также Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.