Аваков назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы. 1. Возбудить пару-тройку фейковых дел самому. 2. Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари (Клинтон, экс-кандидат в Президенты США) против Трампа (Дональда, Президент США), а его заставили. 4. Написать в спортлото... Тогда все поймут - идиот. А идиотов -жалко, им надо помогать", - написал министр.

Таким образом он отреагировал на заявление Сытника о том, что за признанием его виновным в коррупции стоит лично министр.

Аваков назвал Сытника идиотом. Скриншот: твиттер Авакова

Как сообщали Українськi Новини, депутат заявлял, что за увольнение Сытника из НАБУ собрано 140 подписей.

Ранее Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.