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  • Україна не вивезла своїх громадян з ураженого коронавірусом Уханя, хоча це зробили навіть Вануату, Папуа-Нова Гвінея та Бангладеш
12 лютого 2020, середа, 11:20 27
Світ 2020-02-12T14:00:04+02:00
Українські Новини
Україна не вивезла своїх громадян з ураженого коронавірусом Уханя, хоча це зробили навіть Вануату, Папуа-Нова

Україна не вивезла своїх громадян з ураженого коронавірусом Уханя, хоча це зробили навіть Вануату, Папуа-Нова Гвінея та Бангладеш

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Евакуація українців, короанвірус
Літак. Посадка.Фото: pixabay
Літак. Посадка.Фото: pixabay

У той час, як багато країн евакуюють своїх громадян із зараженого коронавірусом Уханю, в Україну обіцяний чартерний рейс так і не прилетів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила одна з нині проживають в Ухані і очікують евакуації Ірина Чуйко.

За словами жінки, українська влада кілька разів оголошувала про те, що вивезе громадян України з Китаю під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Був створений штаб по роботі над проблемою. Однак евакуацію в самий останній момент скасували.

Скриншоты: facebook.com/iryna.chuykoСкриншоты: facebook.com/iryna.chuyko

"Наша евакуація спочатку повинна була відбутися в кінці першого тижня февраля ... потім в понеділок 10 лютого. Потім в ніч з 11 на 12 лютого. В Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонений приватний. Наше Посольство домовилося з китайською транспортною компанією, щоб нас (бл. 50 осіб, розкиданих в різних частинах міста), забрали автобуси. Було отримано всі дозволи на вивезення іноземних громадян. Ми вже навіть знали номери автобусів і номери телефонів китайських водіїв і супроводжуючих. Представник Консульства нас попередив, що ми обов'язково повинні підписати документ про те, що ми згодні проходити карантин на батьківщині - інакше без нього ми не сядемо в літак. Тому все підписали цей документ ... Більш того, нам навіть виділили невелику матеріальну допомогу, але достатню для покупки продуктів і речей першої необхідності, які можуть знадобитися при евакуації ", - йдеться в повідомленні очевидиці.

"Вранці 11 лютого нам повідомляють, що ... літак, спеціальний рейс з Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи посміювалися над російськими, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою. .. Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами - ні. Чи не прилетить чарівник у блакитному вертольоті ", - додала Чуйко.

Як зазначила українка з Уханю, причиною відсторонення рейсу назвали "непідписання документа про угоду проходити карантин на батьківщині усіма українцями". Однак Ірина Чуйко спростовує цю інформацію, зазначивши, що міністр охорони здоров'я Скалецька "несе перед камерами на всю країну відверту нісенітницю, називаючи причиною затримки евакуації те, що хтось не підписав документ".

Ірина Чуйко констатувала факт, що країни, "незрівнянні з Європейською державою", такі, як Вануату, Бангладеш, Папуа-Нова Гвінея вже забрали своїх громадян, а керівництво України ще 2 тижні тому заявляло про місце проведення карантину в Рівному. Потім - 2 бази в Київській області. Однак вчора влада заявила, що місця для проведення карантину немає.

"Я завжди пишалася тим, що я - українка. У Китаї я всім кажу, що я - з України, з Європейської країни. А за фактом ... маємо те, що маємо. Але вже так набридло бути першими ... з кінця ", - резюмувала Чуйко.

Як повідомляли Українські Новини, США евакуйвали з Уханю більш,ніж 800 американців

Також ВОЗ порадила не евакуйувати іноземних туристів з Китаю, а на круїзномі лайнері Diamond Princess у двох українців знайшли підозру на коронавірус. 

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