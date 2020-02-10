Украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая

Украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая. Об этом заявил и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Украинская правда.

Он добавил, что эвакуация планируется с 11 февраля. Команда рейса будет иметь костюмы биологической защиты.

При этом информация о рейсе будет известна по состоянию на вечер 10 февраля. Также сообщается, что согласие на карантин готовы подписать 51 человек, среди них - один ребенок.

"Цифры будут меняться, но потенциально это 150-200 человек", - говорит Кузин.

Однако он отмечает, что место для эвакуации еще определяют.

"Сейчас рассматривается две локации санитарно-курортного типа в Киевской области. Также министерство обороны предлагает свои варианты. Возможно, это будет третий вариант локации ", - рассказывает Кузин.

Кузин сообщил, что ко всем людям будут применяться ограничительные меры, несмотря на наличии или отсутствии симптомов. Для людей будут выделены дополнительные автобусы, которые заберут их от трапа самолета к месту карантина.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.