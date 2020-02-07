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07 февраля 2020, пятница, 21:58 71
Общество 2020-02-07T21:59:07+02:00
Українські Новини
В Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

В Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

Валерия Драгомирова
2019-nCoV, Китай, Ухань, Панголин, Коронавирус
Панголин. Скриншот: YouTube/National Geographic
Панголин. Скриншот: YouTube/National Geographic

Вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого началась в китайском Ухане, является панголин - покрытое крупными чешуями планцентарное млекопитающее, близкое к броненосцам и муравьедам. К такому выводу пришла группа ученых в КНР, сообщает "DW".

Сообщается, что эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более 1000 образцов генетического материала. В результате было установлено, что геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична геному коронавируса заболевших людей, указывает агентство Синьхуа. Дальнейших деталей исследователи не назвали.

Панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами коронавируса, указывается далее. Ученые выразили надежду на то, что их открытие поможет в борьбе с распространением опасного возбудителя.

Ранее высказывались мнения, что первые пациенты могли заразиться коронавирусом от змей либо летучих мышей. Специалисты призывают китайцев не приближаться к диким животным.


Как сообщали Українські Новини, ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом. 

Ранее в Китае у младенца через сутки после рождения выявили коронавирус. 

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