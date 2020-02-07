В Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого началась в китайском Ухане, является панголин - покрытое крупными чешуями планцентарное млекопитающее, близкое к броненосцам и муравьедам. К такому выводу пришла группа ученых в КНР, сообщает "DW".

Сообщается, что эксперты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более 1000 образцов генетического материала. В результате было установлено, что геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, на 99 процентов идентична геному коронавируса заболевших людей, указывает агентство Синьхуа. Дальнейших деталей исследователи не назвали.

Панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами коронавируса, указывается далее. Ученые выразили надежду на то, что их открытие поможет в борьбе с распространением опасного возбудителя.

Ранее высказывались мнения, что первые пациенты могли заразиться коронавирусом от змей либо летучих мышей. Специалисты призывают китайцев не приближаться к диким животным.



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