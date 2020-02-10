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10 февраля 2020, понедельник, 14:29 141
Общество 2020-02-10T14:37:07+02:00
Українські Новини
Чартерный рейс для эвакуации украинцев из Уханя отправят завтра

Чартерный рейс для эвакуации украинцев из Уханя отправят завтра

Елизавета Кесельман
Ухань, Китай, Украина, Эвакуация, Коронавирус
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Украина решила направить чартерный рейс в Китай для эвакуации украинцев из Уханя (провинция Хубей) в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Китае и Монголии, передают Українськi Новини.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин. С этой целью Украиной 11 февраля этого года планируется специальный чартерный рейс по маршруту "Киев - Ухань (Китай) - Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцев, которые изъявили желание быть включенными в список на эвакуацию, просят подготовить паспорта, документы, дающие право на пребывание на территории Китая, свидетельства о рождении детей до 18 лет, оставаться на постоянной связи, быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь при себе минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов.

В сообщении также отмечается, что украинцы, ожидающие эвакуации, должны ждать звонков от посольства на мобильный телефон, а также сообщения в мобильном приложении Wechat и полностью координировать свои действия с представителями посольства.

Подчеркивается, что по возвращении в Украину украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что Украина ожидает разрешения правительства Китая на эвакуацию своих граждан из города Ухань.

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