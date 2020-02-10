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10 февраля 2020, понедельник, 14:42 195
Общество 2020-02-10T14:44:17+02:00
Українські Новини
На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом

На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом

Анна Рудык
круизный лайнер, Китайский коронавирус, Эвакуация украинцев, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В то время, как количество погибших от коронавируса уже превысило 900 человек, два гражданина Украины, который находились на борту лайнера Diamond Princess, заболели китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"5 февраля Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии сообщил Центру общественного здоровья Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса 2019-nCoV на круизном лайнере, который осуществляет рейс без захода в порты Украины. В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек)", - говорится в нем.

По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV.

В частности, заболели двое граждан Украины.

Согласно сообщению, сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японские больницы столичного региона, там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с нововыявленными заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

Кроме того, от коронавируса умер врач, который одним из первых его обнаружил и был за это репрессирован.

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