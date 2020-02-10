На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом

В то время, как количество погибших от коронавируса уже превысило 900 человек, два гражданина Украины, который находились на борту лайнера Diamond Princess, заболели китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"5 февраля Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии сообщил Центру общественного здоровья Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса 2019-nCoV на круизном лайнере, который осуществляет рейс без захода в порты Украины. В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек)", - говорится в нем.

По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV.

В частности, заболели двое граждан Украины.

Согласно сообщению, сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японские больницы столичного региона, там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с нововыявленными заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.

Кроме того, от коронавируса умер врач, который одним из первых его обнаружил и был за это репрессирован.