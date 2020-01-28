ВОЗ советует не эвакуировать иностранных туристов из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

От вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии.

Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.