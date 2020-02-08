США эвакуировали из Уханя более 800 американцев

Соединенные Штаты Америки эвакуировали из китайского города Ухань, который стал эпицентром коронавируса, более 800 человек. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Сообщается, что американских граждан, их ближайших родственников и тех, у кого есть разрешение на проживание в США, самолетами эвакуировали из Уханя.

Отмечается, что все эвакуированные должны пройти специальную проверку на коронавирус, которую проведут специалисты из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.



Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 724. Инфицированными во всем мире остаются 34 тыс. 872 граждан. Всего выздоровели 1 тыс. 568 человек.



Ранее Россия с помощью военного самолета эвакуировала своих граждан из Уханя.



Также в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса. В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.



Тем временем власти Китая продолжают изолировать крупные города из-за коронавируса.