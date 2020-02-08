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08 февраля 2020, суббота, 23:20 142
Америка 2020-02-08T23:22:09+02:00
Українські Новини
США эвакуировали из Уханя более 800 американцев

США эвакуировали из Уханя более 800 американцев

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, США, Эвакуация, Коронавирус
Посадка. Фото: pixabay
Посадка. Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки эвакуировали из китайского города Ухань, который стал эпицентром коронавируса, более 800 человек. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Сообщается, что американских граждан, их ближайших родственников и тех, у кого есть разрешение на проживание в США, самолетами эвакуировали из Уханя.

Отмечается, что все эвакуированные должны пройти специальную проверку на коронавирус, которую проведут специалисты из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.


Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 724. Инфицированными во всем мире остаются 34 тыс. 872 граждан. Всего выздоровели 1 тыс. 568 человек.

Ранее Россия с помощью военного самолета эвакуировала своих граждан из Уханя. 

Также в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса. В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать крупные города из-за коронавируса.

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