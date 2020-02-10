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10 лютого 2020, понеділок, 11:31 79 Документ
Зовнішня політика 2020-02-10T14:15:03+02:00
Українські Новини
МЗС відреагувало на перспективу взаємного повернення послів з Росією

МЗС відреагувало на перспективу взаємного повернення послів з Росією

Виолетта Чайковская
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Україна і Росія. Фото: kievcity.gov.ua
Україна і Росія. Фото: kievcity.gov.ua

Всупереч бажанню Росії відновити роботу послів з Україною Київ не планує призначати посла в РФ найближчим часом.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується", - сказано в ній.

Раніше МЗС повідомляло, що Україна погоджує кандидатури послів у 13 із 19 країн, де їх немає, однак не уточнило, в які саме.

У відповідь на запит агентства зовнішньополітичне відомство відповіло, що Росії серед них немає.

"Міністром закордонних справ України не вносилось на розгляд Президента України подання щодо кандидатури для призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Російській Федерації", - сказано у відповіді.

У січні російські ЗМІ повідомляли про те, що РФ підбирає кандидатуру для призначення свого посла в Україні.

Водночас МЗС повідомило, що не отримувало від Росії запит на призначення посла.

"Запитів на агреман від російської сторони Міністерству закордонних справ України не надходило", - йдеться у відповіді.

У разі отримання від російської сторони ноти із запитом на агреман Україна діятиме у відповідності з усталеною міжнародною практикою.

Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка у грудні 2015 року, а Росія свого посла в Україні Михайла Зурабова – в липні 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МЗС спростувало інформацію російських ЗМІ: Україна продовжує припиняти договори з РФ після обрання Зеленського.

Російські ЗМІ повідомляють, що помічник Путіна Владислав Сурков перестав працювати по Україні після перемоги Зеленського на виборах.

У той же час указу Путіна про звільнення Суркова немає, хоча в січні ЗМІ заявили, що він подав у відставку.

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