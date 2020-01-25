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25 січня 2020, субота, 12:19 8
Зовнішня політика 2020-01-25T13:30:01+02:00
Українські Новини
Змін на українському напрямку немає: Кремль відреагував на інформацію про звільнення Суркова

Змін на українському напрямку немає: Кремль відреагував на інформацію про звільнення Суркова

Надежда Комендантова
Владислав Сурков, Дмитро Пєсков, Відставка, Україна-Росія, Росія-Україна
Дмитро Пєсков. Фото: kremlin.ru
Дмитро Пєсков. Фото: kremlin.ru

У Кремлі заявили про відсутність указу про відставку Владислава Суркова з посади помічника президента Росії.

"Ніяких указів про відставку Суркова немає. Інформацією цієї я не маю", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков "Інтерфаксу" в суботу.

Крім того, він повідомив, що політика Росії на українському напрямку не змінювалася. "Будь-які міркування на цю тему - це особиста точка зору", - зазначив прес-секретар президента.

Так він відповів на питання "Інтерфаксу", дійсно в політику Москви щодо України відбулися зміни, які коректно називати зміною курсу.

Нагадаємо, раніше директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив про те, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку" і пішов медитувати на місяць.

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