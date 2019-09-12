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12 вересня 2019, четвер, 14:39 28
Зовнішня політика 2019-09-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
Україна продовжує припиняти договори з РФ після обрання Зеленського, - МЗС

Україна продовжує припиняти договори з РФ після обрання Зеленського, - МЗС

Україна Росія. Фото: kievcity.gov.ua
Україна Росія. Фото: kievcity.gov.ua

Міністерство закордонних справ заперечує інформацію про те, що припинення договорів України з Росією призупинено після обрання Президентом Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС на запит Українських Новин.

"Робота з глибокої інвентаризації та приведення договірно-правової бази з РФ і СНД у відповідність з сучасними національними інтересами України не припинялася", - сказано в ній.

Відомство підкреслює, що тривалість процесу перегляду договірно-правової бази викликана необхідністю дотримання всіх процедур, передбачених цими угодами для їх припинення, і процесом формування органів державної влади після президентських і парламентських виборів в Україні.

"Після завершення процесу формування нового керівництва всіх причетних державних установ, інвентаризацію договірно-правової бази з РФ і СНД і припинення дії тих угод, які більше не відповідають інтересам України, буде продовжено", - сказано у відповіді.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що після обрання Зеленського Президентом Україна призупинила процес припинення двосторонніх договорів з Росією.

За даними, озвученими колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним 18 січня 2019, Україна припинила дію 49 договорів з РФ (2 міждержавних, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональних) і "опрацьовує другий пакет - ще майже 50 договорів").

У відповіді на запит агентства МЗС не відповів, щодо розірвання скількох договорів Україна повідомила Росію з початку року, а також після 20 травня, коли Зеленський приступив до виконання обов'язків Президента.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня Україна офіційно перестала дружити з Росією.

Президент РФ Володимир Путін думає, що Україні погано без дружби з Росією.

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