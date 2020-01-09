В Україні незабаром з'являться посли в 13 країнах

В України немає послів у 18 іноземних державах та при 1 міжнародній організації, водночас на етапі узгодження перебувають кандидатури для призначення керівниками 13 закордонних дипломатичних установ.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"Станом на 8 січня 2020 року у 18 дипломатичних представництвах України за кордоном – 17 посольствах та місії України при НАТО – посади керівників є вакантними", - сказано в ній.

Зокрема, з кінця 2015 року в України немає посла у Російській Федерації.

Найдовше без керівника залишається посольство України в Ефіопії – з квітня 2009 року.

Також з 2014 року в України немає посла у Чорногорії та на Кубі, а з 2015 – в Ірландії.

У 2019 році звільнилися посади постійного представника місії України при НАТО та керівників українських посольств у 12 країнах: при святому Престолі у Ватикані, у Швеції, Фінляндії, Узбекистані, Туркменістані, В'єтнамі, Кіпрі, Марокко, Сенегалі, Нігерії, Південно-Африканській Республіці, Аргентині.

З завтрашнього дня, 10 січня, покине посаду посол України в Казахстані.

"На цей час на різних етапах перебувають кандидатури для призначення на 13 посад керівників закордонних дипломатичних установ України", - йдеться у відповіді.

Процес призначення послів передбачає внесення Президентові кандидатури міністром закордонних справ і її узгодження, запит агреману у приймаючої сторони, видання главою держави указу про призначення в разі отримання агреману та оформлення вірчих грамот.

Про які саме 13 держав йдеться у відповіді МЗС не уточнюється.

"Доцільність представлення держави на рівні посла в кожній окремій країні визначається низкою факторів, таких як інтенсивність двосторонніх відносин, забезпечення рівня розвитку співпраці на стратегічно важливих напрямках, налаштованість політичного керівництва на розвиток взаємин тощо", - сказано в ній.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні Зеленський призначив нового посла в США.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін стверджував, що Україну покидають 1 млн українців щорічно. У свою чергу нинішній міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що з 2010 з України емігрували 4 млн громадян.

За критеріями безвізу український паспорт входить до топ-50 у світі.