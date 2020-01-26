Сурков перестал работать "по Украине" после победы Зеленского на выборах

Работа команды помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинском направлении почти прекратилась после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского, сообщила "Медуза" со ссылкой на источники.

Источник заявил, что работа не велась с 2018 года, а "после победы Зеленского вообще все остановилось - Сурков и его команда прекратили работать с лидерами общественного мнения в Украине по формированию повестки о необходимости федерализации и защиты прав русскоязычных. В процессах обмена удерживаемыми лицами Сурков и его команда также почти не участвовали. К Зеленскому Сурков "относился негативно". У него была возможность прямых контактов с президентом Украины и бизнесменом Игорем Коломойским, но Сурков ею пренебрег.

Один из источников рассказал, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин", при этом сам Зеленский не воспринимал Суркова как надежного переговорщика.

Как сообщали Українські Новини, в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении" и ушел медитировать на месяц.