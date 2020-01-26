подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
26 января 2020, воскресенье, 16:42 22
Политика мира 2020-01-26T16:42:11+02:00
Українські Новини
Сурков перестал работать "по Украине" после победы Зеленского на выборах

Сурков перестал работать "по Украине" после победы Зеленского на выборах

Ольга Фандорина
Владислав Сурков, Россия
Сурков руководит боевиками на Донбассе. Фото: РИА Новости
Сурков руководит боевиками на Донбассе. Фото: РИА Новости

Работа команды помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинском направлении почти прекратилась после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского, сообщила "Медуза" со ссылкой на источники.

Источник заявил, что работа не велась с 2018 года, а "после победы Зеленского вообще все остановилось - Сурков и его команда прекратили работать с лидерами общественного мнения в Украине по формированию повестки о необходимости федерализации и защиты прав русскоязычных. В процессах обмена удерживаемыми лицами Сурков и его команда также почти не участвовали. К Зеленскому Сурков "относился негативно". У него была возможность прямых контактов с президентом Украины и бизнесменом Игорем Коломойским, но Сурков ею пренебрег.

Один из источников рассказал, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин", при этом сам Зеленский не воспринимал Суркова как надежного переговорщика.

Как сообщали Українські Новини, в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении" и ушел медитировать на месяц.

Больше новостей о: Владислав Сурков Россия

Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства
Сегодня в "Борисполе" начнут проверять пассажиров из Китая инфракрасными термометрами
Новости
Сурков перестал работать "по Украине" после победы Зеленского на выборах 16:42
США, Япония и Франция эвакуируют граждан из китайского Уханя 16:05
В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть жертва 15:32
Коронавирус заразен во время инкубационного периода 14:59
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком 10:29
Увеличение пенсионного возраста признали неконституционным 19:56
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Похолодает до -12, местами пройдут снегопады: прогноз погода на субботу 21:00 Карта
больше новостей
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
больше новостей
Зеленский встретится с Дудой в рамках рабочего визита в Польшу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok