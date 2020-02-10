Лавров за возобновление работы послов Украины и РФ

Россия не против возобновления работы своего посла в Украине и украинского в Москве.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", передают Українськi Новини.

"О двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал он.

Министр отметил, что даже в нынешних условиях Украина и Россия сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта и в гуманитарных делах.

"Конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения", - сказал он.

Лавров подтвердил, что РФ заинтересована в контактах с украинской властью.

Как сообщали Українськi Новини, Государственный секретарь США Майкл Помпео напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине, а разрешение конфликта на Донбассе начинается с соблюдения обязательств по "минским договоренностям".

Ранее Зеленский заявил, что Путин считается с тем, что Украина – независимая страна.