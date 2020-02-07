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07 лютого 2020, пʼятниця, 13:10 13
Судова влада 2020-02-07T14:00:04+02:00
Українські Новини
Шокін сподівається, що знову стане генпрокурором

Шокін сподівається, що знову стане генпрокурором

Ольга Фандорина
поновлення на посаді, Генпрокурор, Отруєння ртуттю, Віктор Шокін

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін сподівається, що суд поновить його на посаді генпрокурора.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо Європейський суд ухвалить таке рішення і коли він прийме, то я думаю, що я повинен це зробити. За законом, Україна повинна виконувати всі рішення ЄСПЛ", - сказав він.

При цьому він не зміг оцінити свої шанси на відновлення в посаді.

"Не знаю. Я чекаю суду. Ті суди, які були в Україні, - і сміх і гріх. Застереження одна - нібито пропущені строки давності, але це повна маячня. Вони (рішення суду) на 100% були спроектовані, навіть знаю ким. Все один в один. Але суд повинен розібратися, розглянувши мою заяву по суті, саме по суті. Якщо я правий, то, будь ласка, відновіть мене. Адже закон повинен бути один для всіх", - заявив він.

Шокін хоче подати позов проти Байдена за образи.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

Шокін звернувся в Європейський суд з прав людини з позовом про визнання незаконним його звільнення з посади генпрокурора.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін, показники ртуті в крові якого були смертельними, переніс дві зупинки серця в Греції через отруєння ртуттю.

Раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.

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