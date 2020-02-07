Шокін сподівається, що знову стане генпрокурором

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін сподівається, що суд поновить його на посаді генпрокурора.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо Європейський суд ухвалить таке рішення і коли він прийме, то я думаю, що я повинен це зробити. За законом, Україна повинна виконувати всі рішення ЄСПЛ", - сказав він.

При цьому він не зміг оцінити свої шанси на відновлення в посаді.

"Не знаю. Я чекаю суду. Ті суди, які були в Україні, - і сміх і гріх. Застереження одна - нібито пропущені строки давності, але це повна маячня. Вони (рішення суду) на 100% були спроектовані, навіть знаю ким. Все один в один. Але суд повинен розібратися, розглянувши мою заяву по суті, саме по суті. Якщо я правий, то, будь ласка, відновіть мене. Адже закон повинен бути один для всіх", - заявив він.

Шокін хоче подати позов проти Байдена за образи.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

Шокін звернувся в Європейський суд з прав людини з позовом про визнання незаконним його звільнення з посади генпрокурора.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін, показники ртуті в крові якого були смертельними, переніс дві зупинки серця в Греції через отруєння ртуттю.

Раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.