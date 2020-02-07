Шокин перенес две остановки сердца из-за отравления ртутью, - лечащий врач

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, показатели ртути в крови которого были смертельными, перенес две остановки сердца в Греции из-за отравления ртутью.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил врач австрийский клиники, который занимается лечением Шокина Николай Корпан.

"У Виктора Шокина было две остановки сердца. Это случилось в Греции, до того, как мы начали интенсивную терапию. После того, как были проведены реанимационные меры в Греции, он приехал к нам на лечение", - сообщил он.

По словам врача, если бы не оперативная интенсивная терапия и несвоевременная доставка из Германии антидотов, то Шокин бы умер.

"(Наступила бы) смерть. Это объективная картина острого отравления, которая приводит к отказу жизненно важных органов, таких как печень и почки", - отрезал Корпан.

Он сравнил случаи отравления ртутью Шокина и бывшего президента Виктора Ющенко диоксином в том плане, что в обоих случаях велась интенсивная терапия для выведения токсинов.

Корпан отметил, что у него в практике это второй случай ведения пациента после отравления ртутью.

"Это второй случай. Несколько лет у меня был еще один похожий. К слову, речь идет об одном украинском политике, показатели ртути были намного ниже, чем в случае Виктора Шокина", - подчеркнул Корпан.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители Греции проводят расследование возможного отравления ртутью экс-генпрокурора Шокина.

Тем временем, в сентябре Шокин находилася в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В июле экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.