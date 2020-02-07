Виктор Шокин о своем отравлении: у меня нет явных врагов, кроме Джо Байдена

В недавнем интервью, которое показал один из центральных каналов страны, экс-генпрокурор Виктор Шокин неожиданно для всех заявил, что его отравили. При чем сделали это, применив редкий яд – ртуть. По словам австрийского врача, который взялся за лечение экс-генпрокурора, Шокин пережил 8 дней в реанимации в Греции, две остановки сердца и страшную интоксикацию. Он уверен, что именно благодаря интенсивной терапии Шокина удалось вернуть с того света, так как доза ртути, которую он получил – смертельная.

Мы встретились с лечащим врачом бывшего генпрокурора Николаем Корпаном и поговорили о том, как же могло произойти отравление, существует ли угроза жизни Шокину на данный момент, сколько займет процесс реабилитации и чем этот случай похож с отравлением бышего президента Виктора Ющенко.

Рассказать подробности отравления и кто за этим может стоять согласился и сам Виктор Шокин. В интервью, он прямо говорит, что кроме бывшего вице-президента США Джо Байдена никто в этом не заинтересован и что кроме него у него нет явных врагов. Понятно, что поговорили мы с Шокиным не только про отравление, но и подняли вопросы, касающегося известного кейса Бурисмы. Экс-генпрокурор поведал, почему не ездит в США, как собирается бороться с Байденом и о том, держит ли обиду на Порошенко.

Но начинаем мы с беседы с врачом Шокина Корпаном

Корпан.

Расскажите, как к вам попал Виктор Шокин с отравлением?

Виктор Николаевич обратился по поводу жалоб и мы начали разбираться в их причине. Когда мы сделали масштабные исследования, в частности, тяжелых металлов, мы получили результаты о том, что показатели ртути в крови были очень высокими. Сначала мы не поверили, потому что показатели говорили о смертельной дозе. Мы посчитали сначала, что это какая-то техническая ошибка и перепроверив подтвердилось, что именно показатель ртути в крови Виктора Шокина был на уровне 9,7 и мы начали интенсивную терапию. Позже, мы увидели, что начали проявляться симптомы, которые приводят к смерти человека, в частности, нарушения белой и красной формулы крови как у онкобольного или как при химиотерапии. Наступила анемия, потом мы увидели, что начали страдать функции печени. Из семи показателей все начали повышаться. Когда мы проверили почки, то из 5 показателей все пять также превысили рамки патологии. Поэтому, после того как мы поставили диагноз острого отравления ртутью, которая приводит к летальному исходу, мы вынуждены были прибегнуть к специальной терапии с применением специальных антидотов. Поскольку отравления ртутью являются редкими случаями, в Австрии мы не смогли их найти. Однако нам удалось найти антидоты в Германии и в течение дня мы их получили. Эта терапия очень сложная и содержит много побочных эффектов, но мы ее провели и сейчас Виктор Шокин продолжается лечиться. Последние показатели ртути снизились, но пока не пришли в норму.

Угроза жизни все еще существует?

Сейчас мы отмечаем стабильное состояние, но мы продолжаем лечение, потому что все-таки показатели, которые нельзя вывести за один день и за несколько недель, остаются высокими.

Сколько займет период реабилитации?

Мы не можем этого сказать, но для нас показателем полной реабилитации будет приведение показателей ртути в пределы нормы. Когда это будет - неизвестно.

Были ли проведены реанимационные мероприятия пациента?

У Виктора Шокина было две остановки сердца. Это случилось в Греции, до того, как мы начали интенсивную терапию. После того, как были проведены реанимационные меры в Греции, он приехал к нам на лечение.

Что могло произойти, если бы антидот оперативно не был доставлен в вашу клинику?

Смерть. Это объективная картина острого отравления, которая приводит к отказу жизненно важных органов, таких как печень и почки.

Вы были врачом экс-президента Ющенко и также лечили его от отравления. Похожи ли эти случаи по степени отравления?

У Ющенко была в тысячу раз выше доза цианистого калия и это было доказано. Его очень быстро привезли в больницу и начали круглосуточно проводить дезинтоксикационную терапию. Изначально я вел его как пациента с острым панкреатитом, который также приводит к летальному исходу в 60% случаев. Случаи отравления Шокина и Ющенко можно сравнить в том плане, что в обоих велась интенсивная терапия для выведения токсинов. Я счастлив, что и Виктор Шокин и Виктор Ющенко остались живы и приносят пользу обществу.

Были ли в вашем опыте похожие случаи отравления ртутью?

Это второй случай. Несколько лет у меня был еще один похожий, но в том случае. К слову, речь идет об одном украинском политике, показатели ртути были намного ниже, чем в случае Виктора Шокина.

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В этот момент мы прощаемся с доктором Корпаном и отпускаем его на самолет. Спустя несколько часов нам представляется возможность поговорить и лично с Шокиным.

Как Вы себя чувствуете?

Уже намного лучше. Я надеюсь, что лечение когда-то завершится и я буду полностью здоров.

Как считаете, где Вас могли отравить?

Я этим вопросом интересовался у специалистов. Могли где угодно: в Украине, Греции, точно никто не скажет. Но не менее чем за три месяца это могло быть. Я знаю случай, когда отравляли человека около двух месяцев, но он умер. В его случае, ртуть подложили в матрац и он дышал, не зная об этом. Сейчас моим случаем занимаются греческие правоохранительные органы, я написал заявление. Пока нет ответа о ходе расследования.

У вас дважды останавливалось сердце...

Да, я вышел с машины и упал. Поднял голову, когда уже был в реанимации. Я ничего не помню. Мне дважды применяли дефибриллятор. 8 дней я находился в реанимации. Я заново учился ходить. Есть заключение греческих врачей. Но они не исследовали кровь на тяжелые металлы, в том числе и ртути.

В своем недавнем интервью Вы сообщили, что к вашему отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден. Почему вы так считаете?

Дело в том, что у меня явных врагов, как таких нет, которые мне бы угрожали каким-то образом. Господин Байден поднял всех против Шокина из-за дела Burisma. Послы, дипломаты и так далее. При этом, никто из них не говорил, что я коррупционер или сделал что-то незаконное. Все было кулуарно.

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Как обстоят дела с вашим заявлением в ГБР о вмешательстве Байдена в вашу деятельность? Я знаю, что в ГБР отказались открывать дело по этому факту.

Народный депутат Деркач в свое время провел брифинг, где говорил, что меня изучали, ходили, следили за мной. Я обратился в ГБР, где директором еще был Роман Труба. Они отказали и не внесли в ЕРДР, что является, безусловно, нарушением. Мы обратились в суд. Суд обязал их, и они внесли в ЕРДР. Это было Бог знает когда. Ни одного следственного действия еще не проведено. Более того, они не признали меня потерпевшим. Сегодня в 9 утра Печерский суд рассмотрел мою жалобу и обязал ГБР внести в ЕРДР мое заявление относительно вмешательства Байдена в мою деятельность. Ведь ГБР не имело право передавать мое заявление в Нацполицию. Это является грубым нарушением ст. 214 УПК. Что они должны были сделать? Если они полагают, что это подследственность полиции, то они в ГБР должны были зарегистрировать мое заявление, внести его в ЕРДР и передать его по подследственности. Почему я подал заявление в ГБР? Потому что у них уже было производство по двум статьям. Они могли законным путем зарегистрировать и объединить производства в одно, и расследовать его. И в ходе расследования проверить не является ли Джо Байден фигурантом всех этих дел, что я предполагаю. Мы подали заявление 28-го января, сегодня 6-е февраля и по сей день вот такая ситуация. Суд обязал ГБР внести материалы в ЕРДР, а они, как оказалось, уже в полиции. Кто-то, каким-то образом, почему-то, мне это непонятно, делает все эти пробуксовки относительно моих заявлений. Не знаю, почему это делается. Но надеюсь, что МВД, когда получит мое заявление в отношении Байдена, внесет его в ЕРДР, потому, что суд обязал это сделать. А в этом заявлении я указал, что Байден совершил преступления как на территории Украины, так и за ее пределами. Я надеюсь, что полиция, как в случае с возможной слежкой за послом США Мари Йованович, оперативно внесет данные в ЕРДР и привлечет к расследованию соответствующие службы США. Так как они имеют законное право это сделать.

Вы сейчас в Украине живете? Часто бываете в США?

Мне не дали визу в США.

У Вас нет визы?

Йованович не дала.

А у вас дочь в США, насколько помню, живет?

Да, дочь там и двое внуков. Я 8-го или 9-го января 2019 года обратился с просьбой дать мне визу, потому что моя виза закончилась. Все документы были: был вызов дочери, было указано, что я там буду жить у нее дома. Я в США был трижды. Вопросов ко мне со стороны США не было никаких. Все нормально. Когда я пришел в Посольство США и подал свои документы, меня попросили подождать полчаса а потом пригласили к окошку. Меня неожиданно спросили об операции, которую я когда-то делал в США. "Вы знаете, нужен документ оттуда, с той клиники где делали операцию". Я спросил - зачем? В чем собственно вопрос? Это было в 2015 году. Я подаю заявление в январе 2019 года. Спрашивают: "А кто платил за операцию?". Если бы я не заплатил, то операцию бы не делали. Я туда ехал не делать операцию, а на консультацию. И случайно, когда у меня нашли заболевание, сказали, что надо срочно делать операцию. Денег с собой не было. Хотя у меня было задекларированно, что деньги есть. Дочь помогла и друзья. Спрашиваю - а какое это имеет значение для моей визы? Я сообщил, что могу дать справку, что я там был, что мне делали и за какие деньги. Но, я спросил, не будет ли ко мне еще каких-либо других вопросов ? Мне сказали, что не знают. Я практически знал, что мне не дадут визу в США, потому что Байден меня внес якобы как коррупционера в какой-то там "черный список" Госдепа, или не знаю чего. Ну и жду, жду... Прошло полгода или больше и я получаю конверт, в котором мой паспорт и документ в котором уже отсутствовало требование предоставить справку об оплате моей операции и просто указывалось, что все якобы находится на административной проверке. Более того, в посольстве мне выдали документ со штампом даты не "9 января, 2019 года", когда я был в посольстве, а "9 декабря, 2019 года". Зачем это было сделано? Я думаю, что это было сделано умышленно, чтобы использовать при отказе в предоставлении мне визы в США.

Как вы полагаете, это политическое решение не дать вам визу?

Конечно. Потому что в своих показаниях Йованович сказала, что мне отказали из-за моей коррупции. Однако, как видите, нигде ни в каких документах слова не было сказано о коррупции. Нигде ничего не было. Если бы я был коррупционером, то сказали бы, что я сделал то-то и то-то.

Вы не обращались в администрацию Трампа, чтоб решить этот вопрос?

Нет. Ну зачем обращаться?

Вы вообще не жалеете, что попали в эту ситуацию с Байденом и Трапом?

Это не я попал, это Байден попал. Когда я увольнялся из Генпрокуратуры по просьбе Президента Порошенко, я никогда в жизни не собирался идти на работу. Но когда я услышал, что Байден сказал, что он такой большой человек, что он руководит Украиной, что он, прошу прощения, опустил Президента и Украину, мне стало больно за страну. Поэтому я решил восстанавливаться на работе. И это единственная причина, почему я решил это сделать. Кстати, есть правовое заключение доктора юридических наук Александра Мережко, народного депутата Украины, вице-президента ПАСЕ, где он говорит, что это прямое вмешательство во внутренние дела Украины. Я считаю, что имею полное право, чтобы было расследование по Байдену и сделали соответствующие выводы. Пускай делают, чтобы было по закону.

На ваш взгляд, почему по делам Бурисмы нет результата? Несколько дел находится в НАБУ, насколько знаем.

Что такое НАБУ? Когда этот вопрос только начинал подниматься, я говорил свою мысль, чтобы в законе было прописано - создание ГБР, а не НАБУ. И через 3 года должно было быть создано ГБР. Но господин Байден создал НАБУ. Незаконно, подчеркиваю, неконституционно, передали с ГБР в НАБУ подследственность. Понятно, что там сидели, как говорил Деркач, из США и руководили делами и деятельностью НАБУ. И посол США, в том числе. Ну как это можно так? Это был рычаг, который Байден использовал в своих личных целях. Когда на меня начали собирать материалы, я уверен, что это тоже дело рук Байдена. Если бы что-то было, вице-президент США, самого могущественного государства, имеет доступ к различной информации. Если бы что-то было - нашли бы и сказали бы. Но Байден никогда не сказал, что я коррупционер или бандит.

Не полагаете ли, что вы стали разменной монетой в отношениях между Порошенко и США?

Безусловно. Когда мне Порошенко говорил, что надо уйти, он говорил, что нужны деньги и что Байден не даст их, пока я буду на работе.

Есть ли у вас обида на Порошенко?

Знаете, он поступил в этой ситуации как-то мудро для государства, если эти деньги действительно пошли на страну. Но я не знаю, куда эти деньги пошли.

Как бы вы поступили на его месте?

Не так, как он сделал. Думаю, что деньги нужно отбирать законным путем у бандитов и коррупционеров.

Вы на Байдена в суд не подавали за то, что он оскорбил вас словесно?

Не подавал. Он сделал это в США. А чтобы подавать в суд в США, нужно иметь большие деньги. Дочь собиралась, но я сказал – давай подождем немного, а там посмотрим… Мысли есть, и сейчас такие мысли есть, но посмотрим, как будет.

Вам не предлагали за преследование "Бурисмы" должность генпрокурора?

Нет. Я даже Порошенко не видел после того, как меня уволили. Никогда не общался с президентом Зеленским. Ну что мне будут предлагать? Подал в суд о незаконности увольнения. Наши суды отказали. Но есть Верховный суд еще, также мои документы лежат в ЕСПЧ.

Должен ли Байден отвечать за действия "Бурисмы" и своего сына?

Надо провести полное расследование. Я много говорил и сейчас скажу. У нас есть презумпция невиновности. Для этого надо иметь предпосылки. Для этого надо решение суда, а для этого надо сделать полное расследование. Мне этого не дали сделать.

Как полагаете, как должен поступить Зеленский, учитывая, что были разговоры с президентом США с просьбой к нему начать расследование?

У него очень много советников, есть генпрокурор Рябошапка, это их вопрос. Я не могу за них решать, что делать. Если бы меня спросили - я бы сказал свое мнение. Навязывать свои мысли я не собираюсь. Если бы мне и группе дали довести это до конца - все было бы ясно. Не хочу говорить о ком-то конкретно, но стало бы все ясно. Даже Порошенко в своем выступлении сообщил, что я много сделал, чего не сделали за много лет до меня.

Не советовал ли вам Порошенко, что делать в деле с Бурисмой?

Он знал и говорил - ты же видишь, что Байден делает за это дело.

Обращался ли Порошенко с просьбой преследовать оппозиционеров или журналистов?

Нет, никогда такого не было.

Как вы полагаете, почему ГПУ до сих пор не подписывает подозрение Сергею Стерненко?

Дело в том, что события было очень давно, и что в этом уголовном производстве, я не знаю. Надо посмотреть производство и потом говорить.

Ок, виновен ли Пашинский в том, что ему вменяют?

Опять же, надо знать уголовное производство.

Почему САП, НАБУ и ГБР не посадили ни одного топ-коррупционера?

А я вам скажу, что когда я был генпрокурором, вспомните НАБУ, САП, МВД, Генпрокуратура, жили как один кулак и сколько у нас было производств. Потому что у нас не было никаких разногласий. Я собрал руководителей, мы сели, поговорили, приняли соответствующие решения и все. Был один координатор - генпрокурор. Сейчас этого нет, к сожалению.

Вы же слышали, что суд признал директора НАБУ Сытника виновным в коррупции и апелляция это подтвердила. При этом он пребывает в должности. Как считаете, имеет ли право?

Здесь не нужен мой взгляд. Если коррупционер – до свидания. Какая мысль может быть еще? До свидания. Если есть решение суда, зачем думать?

Вам что-то предлагали от Трампа-Джулиани за сотрудничество? Материальные блага может?

Нет, никогда. Даже визу не предложили (СМЕЕТСЯ).

Какая вероятность, что следующим президентом США может стать Байден?

Я считаю, что человек с такими моральными качествами как Байден, не имеет права даже думать об этом. Это человек, который ради личного блага на все пойдет. Он поднял всех, всех кого мог, как в администрации, так и всех наших "активистов" и грантоедов. Вы же видели, кто ходил на все эти митинги. Я полагаю, что Байдену не только не место быть президентом США, но даже быть гражданином США. Я четко отделяю Байдена от граждан США.

Если бы вы были сейчас генпрокурором, что Байдену и его сыну угрожало бы в Украине?

Ничего бы не угрожало. Было бы нормальное объективное следствие по "Бурисме". Может не я бы вел, а ГБР или полиция. И только после того, как была бы установлена вина или не вина, только тогда...

По вам в США ничего не расследуется?

Я не знаю. Я в США ничего не сделал.

На ваш взгляд, что показало голосование в Конгрессе по импичменту Трампа?

Я не политик. Я - юрист.

Как вы оцениваете свои шансы восстановится в должности генпрокурора?

Если Европейский суд примет такое решение и когда он примет, то я думаю, что я должен это сделать. По закону, Украина должна выполнять все решения ЕСПЧ.

Ну, а шансы какие?

Не знаю. Я жду суд. Те суды, которые были в Украине - и смех и грех. Оговорка одна - якобы пропущены сроки давности, но это полный бред. Они на 100% были спроектированы, даже знаю кем. Все один в один. Но суд должен разобраться, рассмотрев мое заявление по сути, именно по сути. Если я прав, то, пожалуйста, восстановите меня. Ведь закон должен быть один для всех.