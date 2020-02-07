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07 лютого 2020, пʼятниця, 13:00 17
Верховна Рада і партії 2020-02-07T15:15:03+02:00
Українські Новини
Розгляд законопроекту про ринок землі може розтягнутися на 3-5 пленарних тижнів, - Корнієнко

Розгляд законопроекту про ринок землі може розтягнутися на 3-5 пленарних тижнів, - Корнієнко

Надежда Комендантова
Партія
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков

Перший заступник голови фракції "Слуги народу", лідер партії Олександр Корнієнко прогнозує розгляд законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в другому читанні протягом 3-5 пленарних тижнів.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Ми вчора вважали так, приблизно - від 3 до 5 пленарних тижнів він може розтягнутися", - сказав Корнієнко.

Депутат вважає затягнутим розгляд законопроекту.

"Треба шукати в собі сили якось знімати правки", - зазначив політик.

Лідер партії підкреслює, що політсила буде обговорювати варіанти прискорення його прийняття.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого голова "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів для ухвалення парламентом законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в 2-му читанні.

6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі.

Раніше ЕЗ вирішила виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

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