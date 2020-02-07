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07 февраля 2020, пятница, 08:41 2557
Верховная Рада и партии 2020-02-07T08:42:09+02:00
Українські Новини
Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли

Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, Мораторий на продажу земли, Земля
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу продолжит рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли №2178-10.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Парламент также планирует провести час вопросов к правительству и зачитать депутатские запросы.

До этого Рада рассмотрела 184 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля председатель "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что у фракции достаточно голосов для принятия парламентом законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во 2-м чтении.

6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестовали против открытия рынка земли.

Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

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Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли
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