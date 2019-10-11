Иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет

Парламентский комитет внес изменения в законопроект правительства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которыми устанавливается запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. Также некоторые детали законопректа рассказал автор законопроекта, глава аграрного комитета ВР Николай Сольский, сообщает БизнесЦензор,

"Парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона. Из главного: компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3-х лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет", - написал премьер.

Он отметил, что в Украине более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам". Лишать их права на покупку земли, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.

"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", – заявил Сольский.

По его словам, до 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства.

Также существенно снижен антимонопольный лимит. "На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", – рассказал Сольский.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты от "Слуги Народа" хотят разрешить иностранцам покупать землю под застройку.

Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.