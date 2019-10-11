Иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет

Парламентский комитет внес изменения в законопроект правительства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которыми устанавливается запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. Также некоторые детали законопректа рассказал автор законопроекта, глава аграрного комитета ВР Николай Сольский, сообщает БизнесЦензор, \r\n"Парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона. Из главного: компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3-х лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет", - написал премьер.\r\nОн отметил, что в Украине более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам". Лишать их права на покупку земли, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.\r\n"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", – заявил Сольский.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо его словам, до 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства.\r\nТакже существенно снижен антимонопольный лимит. "На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", – рассказал Сольский.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутаты от "Слуги Народа" хотят разрешить иностранцам покупать землю под застройку.\r\nКабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n