ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу

Европейский Союз решил выделить Украине 26 млн евро для проведения земельной реформы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции по результатам 6-го заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС", передают Українськi Новини.

"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора и малого фермерства для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этого соглашения согласились предоставить нам 26 млн евро на эти цели. Благодарим вас за эту секторальную поддержку", - сказал он.

Он также отметил, что один из приоритетов правительства на сейчас - это введение цивилизованного рынка земли именно с фокусом на поддержку малого фермерства и сельского хозяйства.

Как сообщали Українськi Новини, Украина выполнила все условия для получения от Европейского Союза 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи.

Ранее Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине.

Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.