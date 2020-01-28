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28 января 2020, вторник, 21:06 26
Внешняя политика 2020-01-28T21:06:23+02:00
Українські Новини
ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу

ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу

Анна Рудык
Земельная реформа, Евросоюз, Рынок земли, Алексей Гончарук
Земля
Земля

Европейский Союз решил выделить Украине 26 млн евро для проведения земельной реформы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции по результатам 6-го заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС", передают Українськi Новини.

"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора и малого фермерства для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этого соглашения согласились предоставить нам 26 млн евро на эти цели. Благодарим вас за эту секторальную поддержку", - сказал он.

Он также отметил, что один из приоритетов правительства на сейчас - это введение цивилизованного рынка земли именно с фокусом на поддержку малого фермерства и сельского хозяйства.

Как сообщали Українськi Новини, Украина выполнила все условия для получения от Европейского Союза 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи.

Ранее Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине.

Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

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ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу
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