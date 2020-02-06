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06 февраля 2020, четверг, 11:28 88 Карта
Общество 2020-02-06T11:30:06+02:00
Українські Новини
"Продадим землю - продадим будущее": в связи с массовыми акциями возле Рады в Киеве образовались пробки

"Продадим землю - продадим будущее": в связи с массовыми акциями возле Рады в Киеве образовались пробки

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Митинг, Акция протеста, Протестующие, Рынок земли
Митинг против рынка земли. Фото: Страна
Митинг против рынка земли. Фото: Страна

Сегодня, 6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестуют против открытия рынка земли. А в Киеве тем временем образовались значительные пробки на дорогах. 

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты расположились на площади Конституции, участники акции продолжают приходить. Движение не перекрыто, а на самой площади установлена сцена.

Протестующие держат плакаты с надписями "Фермеры против дерибана земли", "Продадим землю - продадим будущее", "Продажа народной земли - преступление перед народом", "Когда война, землей не торгуют" и другие.

Протестующие. Фото: СтранаПротестующие. Фото: Страна

В митинге участвуют "Всеукраинское объединение "Батьківщина", партия "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус", организация "Всеукраинский аграрный совет" и Аграрная партия.

Обстановка спокойная. Правонарушений замечено не было.


Пробки наблюдаются возле центральных станций метро "Площадь Льва Толстого", "Палац спорта", "Кловской", "Театральная", "Университет". 

Пробки. Скриншот: Google MapsПробки. Скриншот: Google Maps



Кроме того, полиция усилила охрану общественного порядка в связи с массовыми акциями в правительственном квартале в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Порядок также охраняют военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полиция призывает участников массовых мероприятий придерживаться требований действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и всячески способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности.

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