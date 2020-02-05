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05 лютого 2020, середа, 21:00 12
Суспільство 2020-02-05T21:06:03+02:00
Українські Новини
З 6 лютого всі школи в Миколаєві закриваються на карантин

З 6 лютого всі школи в Миколаєві закриваються на карантин

Таня Войтюк
Карантин, Карантин в школах, Миколаїв, ГРВІ, Грип
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

У той час як в Одеської області більше 300 шкіл закрили на карантин, Миколаїв закриє всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 6 лютого.

Про це Українським Новинам повідомив представник відділу освіти Миколаївської міської ради.

Всього в Миколаєві припинені заняття у 66 навчальних закладах. У Миколаївській області закрили на карантин 80 шкіл. Тривалість карантину в кожній школі Миколаєва буде визначатися окремо.

Як повідомляли Українські Новини, Запоріжжі з вівторка закрило всі школи на карантин через велику кількість школярів, які захворіли на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ).

Також Українські Новини писали про 7 найбільш поширених міфів про грип, які можуть нашкодити, а також про те, які принципи допоможуть уникнути нового смертельного коронавіруса, який вийшов за межі Китаю.

Тим часом в Україні масово закривають школи на карантин: список областей.

Нагадаємо, в Україні з початку епідеміологічного сезону від ускладнень після грипу померли 15 українців. Медики наголошують на необхідності вакцинації.

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