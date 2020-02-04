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04 февраля 2020, вторник, 16:23 33
Общество 2020-02-04T16:28:34+02:00
Українські Новини
В Одесской области больше 300 школ закрыли на карантин

В Одесской области больше 300 школ закрыли на карантин

Анна Рудык
Карантин, ОРВИ, заболеваемость гриппом, карантин в Одессе
Школа
Школа

В то время, как в Киеве больше 100 школ приостановили учебу из-за гриппа, Одесская область закрыла на карантин 337 школ из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.

Образовательный процесс приостановили для 164 274 школьников.

Школы закрыты в 17 районах Одесской области, 8 объединенных территориальных общинах (ОТГ) и 6 городах (Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил, Теплодар, Черноморск и Южный).

Также в 152 дошкольных учреждениях области введены карантинные мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, Запорожье со вторника закрыло все школы на карантин из-за заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Также Українські Новини писали о 7 самых распространенных мифов о гриппе, которые могут навредить, а также о том, какие принципы помогут избежать нового смертельного коронавируса, который вышел за пределы Китая.

Тем временем в Украине массово закрывают школы на карантин: список областей.

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