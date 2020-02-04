Грипп в Украине: Запорожье закрыло все школы на карантин

В Украине многие школы продолжают закрываться на карантин в ряде областей. Запорожье со вторника закрыло все школы на карантин из-за заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщила пресс-служба Запорожского городского совета, передают Українські Новини.

Сообщается, что за последнюю неделю зафиксировано около 5,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, почти 70% заболевших - дети.

В 76 случаях подтвержден диагноз "грипп".

Также приостановлено обучение во внешкольных учебных заведениях, городских детско-юношеских спортивных школах, ограничено проведение культурно-массовых мероприятий.

Решение о возобновлении занятий будет приниматься по результатам наблюдений за заболеваемостью среди учащихся.

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Тем временем, в Украине массово закрывают школы на карантин: список областей.