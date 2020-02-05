У Пенсійному фонді почалось фінансування пенсій за лютий

В той час як максимальний розмір пенсії до кінця 2020 року складатиме 17,7 тис. гривень, у Пенсійному фонді згідно затвердженого графіку повідомили про початок фінансування пенсій за лютий.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передають Українські Новини.

"Станом на 3 лютого виплати проводяться в повному обсязі згідно з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 1,085 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Гроші на пенсії. Фото: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, пенсії в 2020 році піднімуть ще двічі.

Також Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги за пенсії та інші соціальні виплати.

Пенсійний фонд також роз'яснив, протягом якого часу можна отримати пенсію померлого і які для цього потрібні документи.

Крім цього, Рада підтримала законопроєкт про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання збільшення пенсії та державної соціальної допомоги людям з інвалідністю.