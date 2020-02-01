Пенсии в 2020 поднимут еще дважды: Минсоцполитики напомнил, когда вырастут выплаты украинцам

В то время, как треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен, в 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии.

Инфографику изменений опубликовало Министерство социальной политики Украины в Twitter.

Первое повышение состоялось в начале года – 1 января. Сейчас максимальная пенсия в стране – 16380 грн. С 1 июля планируется еще одно повышение – на 740 грн. До 1 декабря максимальная пенсия будет – 17120 грн. С 1 декабря грядет еще одно повышение – на 570 грн (до 17690 грн).

Скриншот поста Минсоцполитики

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.