подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
01 февраля 2020, суббота, 10:53 44
Финансы 2020-02-01T10:53:12+02:00
Українські Новини
Пенсии в 2020 поднимут еще дважды: Минсоцполитики напомнил, когда вырастут выплаты украинцам

Пенсии в 2020 поднимут еще дважды: Минсоцполитики напомнил, когда вырастут выплаты украинцам

Надежда Комендантова
пенсии в Украине, Пенсионеры, Минсоцполитики, Пенсии
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В то время, как треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен, в 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии.

Инфографику изменений опубликовало Министерство социальной политики Украины в Twitter.

Первое повышение состоялось в начале года – 1 января. Сейчас максимальная пенсия в стране – 16380 грн. С 1 июля планируется еще одно повышение – на 740 грн. До 1 декабря максимальная пенсия будет – 17120 грн. С 1 декабря грядет еще одно повышение – на 570 грн (до 17690 грн).

Скриншот поста МинсоцполитикиСкриншот поста Минсоцполитики

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.

 

Больше новостей о: пенсии в Украине Пенсионеры Минсоцполитики Пенсии

Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования
Brexit завершился: Великобритания больше не член Евросоюза
Новости
Пенсии в 2020 поднимут еще дважды: Минсоцполитики напомнил, когда вырастут выплаты украинцам 10:53
В Украине создают собственную систему тестирования коронавируса, - СНБО 10:21
Официальный курс гривны за неделю упал на 70 копеек 09:55 Инфографика
Brexit завершился: Великобритания больше не член Евросоюза 09:17
ДТП в Киеве. Фото: Информатор
В центре Киева Volkswagen протаранил Renault и врезался в Geely: есть пострадавшие 08:48
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой, – СМИ 19:41
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма" 20:03
больше новостей
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok