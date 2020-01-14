Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет

Верховная Рада намерена ввести социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе.

За принятие законопроекта №2494 за основу проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, документом предлагается назначать госпомощь одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в установленном законом порядке.

Кроме этого, предусматривается увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (сейчас – 5 067 гривен), а для детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - 3,5 прожиточных минимумов (7 094 гривны).

В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, госпомощь (кроме государственной соцпомощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер такого пособия определяется как разница между 2,5 прожиточных минимумов (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена ​​опека или попечительство, - 3,5 прожиточных минимумов) и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, госпомощи.

Также документом предусматривается неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи, который желает осуществлять предпринимательскую деятельность, по рекомендации госслужбы занятости оказывать помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи за счет госсредств.

Также неработающие трудоспособные лица могут привлекаться к бесплатным работам временного характера, которые организуют исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов в соответствии с законом.

Порядок оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата определяются Кабинетом Министров.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.

Кроме того, с 1 декабря пенсионный фонд назначает пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически.