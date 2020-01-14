Даже через несколько лет: ПФУ разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего

В то время, как Пенсионный фонд разъяснил, какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2020, в отделения ПФУ продолжают обращаться граждане, которые по различным причинам не смогли получить сразу после смерти пенсионера выплаты на его похороны несмотря на то, что с 19 ноября прошлого года заработал механизм автоматического взаимодействия между реестрами Министерства юстиции и Пенсионного Фонда Украины в рамках национальной системы "Трембита", который позволяет Министерству юстиции Украины оперативно информировать Пенсионный фонд о факте смерти гражданина и своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

Как пишут "Факты", в чащу всего их интересует вопрос, можно ли получить пособие на погребение по прошествии нескольких месяцев или даже лет, и какие документы для этого нужны.

Так, в редакцию издания "Пенсионный курьер" с такими вопросами обратилась женщина, которая похоронила отца в 2017 году.

"Согласно статье 53 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ в случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его погребение, выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. Такие выплаты осуществляются в любой срок, даже через несколько лет", — говорится в ответе на запрос.

Но лучше, конечно, данный вопрос не откладывать, чтобы избежать инфляционных рисков.

Также в издании пояснили, что в соответствии с Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий для получения пособия на погребение необходимо подать соответствующее заявление и справку о смерти пенсионера или выписку из Госреестра актов гражданского состояния граждан по актовой записи о смерти (приложение 16 к Инструкции по ведению Госреестра актов гражданского состояния).

При этом для получения пособия на погребение, нужно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в котором состоял на учете пенсионер.

Разъяснение ПФУ. Скриншот "Факты"

Ранее Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.