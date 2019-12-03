Зеленский поручил Кабмину рассмотреть повышение пенсий и соцпомощи людям с инвалидностью

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.

Об этом говорится в указе №875 "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью" от 3 декабря - в Международный день людей с инвалидностью, передают Українськi Новини.

Также правительству поручено рассмотреть вопрос введения корректирующего коэффициента к тарифу на медицинское обслуживание лиц с инвалидностью, учесть потребности лиц с инвалидностью в медицинских препаратах и лекарственных средствах при реализации программы "Доступные лекарства" и создать условия для осуществления экстренных вызовов лицами с инвалидностью, в том числе лицами с нарушением речи или слуха, служб экстренных вызовов.

Кроме того, Кабмин должен решить вопрос оснащения пешеходных переходов и светофоров средствами безопасности, ориентирования и получения информации, а железнодорожных вокзалов и станций - подъемными платформами, аудиоуказателями, тактильными и другими элементами доступности для помощи маломобильным группам населения.

Президент также рекомендовал органам местного самоуправления принять меры по обеспечению доступности зданий, сооружений и помещений учреждений общего среднего образования в соответствии с государственными строительными нормами и стандартами для создания безбарьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения.

Также Пенсионный фонд в скором времени будет назначать пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически.