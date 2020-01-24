подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 13:32 102
Кабмин 2020-01-24T14:35:35+02:00
Українські Новини
Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям

Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям

Таня Войтюк
Пенсия, Социальные выплаты, Стипендия, Зарплата, Кабмин
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

После того, как Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год, он предлагает Верховной Раде ввести выплату денежных компенсаций в случае задержек социальных выплат и заработных плат.

Об одобрении соответствующего законопроекта на заседании правительства в пятницу сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал он.

Согласно сообщению премьера, установлен перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация.

Так, компенсации будут выплачиваться при задержках с выплатами пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания, социальных выплат, стипендий, заработных плат (денежное обеспечение) и суммы индексации денежных доходов граждан.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Больше новостей о: Пенсия Социальные выплаты Стипендия Зарплата Кабмин

Кабмин утвердит бюджет Пенсионного фонда на 2020 г...
С марта по ноябрь 2019 по программе "муниципальная...
Зеленский назначил стипендии имени Лукьяненко 11 п...
Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов получает...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Румыния обеспокоена возможным ущемлением прав меньшинства в Украине из-за закона о среднем образовании 14:57
Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий 14:54
ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов 14:48
Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО 14:47
В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш 14:41
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok