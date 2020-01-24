Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям

После того, как Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год, он предлагает Верховной Раде ввести выплату денежных компенсаций в случае задержек социальных выплат и заработных плат.

Об одобрении соответствующего законопроекта на заседании правительства в пятницу сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал он.

Согласно сообщению премьера, установлен перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация.

Так, компенсации будут выплачиваться при задержках с выплатами пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания, социальных выплат, стипендий, заработных плат (денежное обеспечение) и суммы индексации денежных доходов граждан.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.