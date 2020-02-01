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01 лютого 2020, субота, 20:36 80 Інфографіка
Кабмін 2020-02-01T20:48:07+02:00
Українські Новини
До кінця року розмір пенсії буде досягати 17,7 тис. гривень, - Мінсоцполітики

До кінця року розмір пенсії буде досягати 17,7 тис. гривень, - Мінсоцполітики

Ярина Вацяк
Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, підвищення пенсій, пенсія
Гривні. Фото: hvylya.org
Гривні. Фото: hvylya.org

Максимальний розмір пенсії до кінця 2020 року складе 17,7 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики, передають Українські Новини.

Міністерство опублікувало інфографіку, у якій показано, коли і на скільки зміниться максимальний розмір пенсії.

Так, з 1 січня максимальна пенсія буде 16 380 гривень, з 1 липня - 17 120 гривень, з 1 грудня - 17 690 гривень.

Повішення пенсій у 2020. Інфографіка: МінсоцполітикиПідвищення пенсій у 2020. Інфографіка: Мінсоцполітики

Як повідомляли Українські Новини, міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, яка отримала за грудень 217 тис. гривень зарплати, заявляє, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде, і закликала людей самостійно збирати гроші на старість.

В той час, як третина українських пенсіонерів отримують пенсію до 2000 гривень у 2020 році в Україні заплановано кілька підвищень максимального розміру пенсії.

Тим часом, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за січень.

Крім цього, Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.

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