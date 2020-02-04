Офіційний курс гривні знову впав: курс валют на вівторок

Національний банк після того, як минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації, знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 лютого, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 лютого, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок, 4 лютого:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7655 1 долар США 25,0836 1 швейцарський франк 25,9974 10 ієн 2,3105 10 російських рублів 3,9372 1 євро 27,7512

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

При цьому в січні чиста купівля валюти НБУ на міжбанку становила $98 млн.

У понеділок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 31 січня на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.