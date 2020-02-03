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03 февраля 2020, понедельник, 10:23 201
Финансы 2020-02-03T10:23:36+02:00
Українські Новини
Доллар вырос, а евро "взлетел": курс валюты в обменниках в начале недели

Доллар вырос, а евро "взлетел": курс валюты в обменниках в начале недели

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Обмен валют, Валюта
Обмен валют. Фото: gorodok.ua
Обмен валют. Фото: gorodok.ua

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 23,96 коп. до 27,3703 UAH/EUR, курс продажи повысился на 22,87 коп. до 27,8378 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,8431 25,1516 27,3703 27,8378 3,52 4,00
Максимальный 24,9300 25,4000 27,5700 28,0500 3,88 5,00
Минимальный 24,7000 25,0500 27,1000 27,6500 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.


Ранее банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020

Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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