В январе остаток средств в госказне сократился на треть

На 1 февраля остаток средств в госказне составил 12,066 млрд гривен

На 1 февраля остаток средств в госказне составил 12,066 млрд гривен

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 12,066 млрд гривен (по состоянию на 1 февраля), а максимальный – 17,547 млрд гривен - на 1 января.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).

Национальный банк в период с 27 по 31 января продал 143,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.