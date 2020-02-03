подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 февраля 2020, понедельник, 05:45 28
Экономика 2020-02-03T05:45:01+02:00
Українські Новини
Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в начале недели

Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в начале недели

Валерия Драгомирова
НБУ, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара к гривне, курс доллара, Доллар
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.


Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,8749
1 доллар США 25,0294
1 швейцарский франк 25,8715
10 иен 2,2991
10 российский рубль 3,9306
1 евро 27,6587


Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020

В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Больше новостей о: НБУ Нацбанк Курс валют Курс доллара к гривне курс доллара Доллар

Официальный курс гривны за неделю упал на 70 копее...
Нацбанк понизил курс гривны перед выходными...
День десерта и хиджаба: какой сегодня праздник, пр...
Межбанк закрылся снижением курса гривны...
Иранская власть с самого начала знала, что сбила украинский самолет, - Зеленский
Стрельба в центре Киева: убитым оказался пластический хирург
Новости
Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в начале недели 05:45
Власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса 23:42
В Лондоне полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих 23:17
Стрельба в центре Киева: убитым оказался пластический хирург 22:47
В срубленном австралийском лесу нашли десятки мертвых коал 22:23
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
больше новостей
Боевики продолжают вести огонь из тяжелого вооружения: 2 военных ранены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok