Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в начале недели

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.



Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,8749 1 доллар США 25,0294 1 швейцарский франк 25,8715 10 иен 2,2991 10 российский рубль 3,9306 1 евро 27,6587



Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH/USD.



Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020.



В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.



Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.



Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.