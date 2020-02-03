НБУ на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации

Национальный банк в период с 27 по 31 января продал 143,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. НБУ продал 143,5 млн долларов по единому курсу. С начала года по единому курсу куплено 248 млн долларов, а продано 223,5 млн долларов. Используя Matching, НБУ с начала года купил 100 млн долларов, а продал 26,5 млн долларов. Всего с начала года куплено 348 млн долларов, а продано – 250 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП). Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.