НБУ на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации

НБУ от скупки валюты на межбанке перешел к ее продажи

НБУ от скупки валюты на межбанке перешел к ее продажи

Национальный банк в период с 27 по 31 января продал 143,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 143,5 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 248 млн долларов, а продано 223,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 100 млн долларов, а продал 26,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 348 млн долларов, а продано – 250 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.