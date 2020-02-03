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03 февраля 2020, понедельник, 09:26 40
Финансы 2020-02-03T09:31:51+02:00
Українські Новини
НБУ на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации

НБУ на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
НБУ от скупки валюты на межбанке перешел к ее продажи
НБУ от скупки валюты на межбанке перешел к ее продажи

Национальный банк в период с 27 по 31 января продал 143,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 143,5 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 248 млн долларов, а продано 223,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 100 млн долларов, а продал 26,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 348 млн долларов, а продано – 250 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов (0.7% от ВВП).

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

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