Доллар "просел", евро вырос: курс валют в обменниках в последний день февраля

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 января на 1,71 коп. до 25,0421 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,33 коп. до 24,7224 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,70 коп. до 27,1388 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,94 коп. до 27,6018 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,7224 25,0421 27,1388 27,6018 3,54 3,98 Максимальный 24,8500 25,4000 27,3500 27,9500 3,89 4,20 Минимальный 24,2000 24,8800 26,6000 27,4200 2,30 3,89

Как сообщали Українські Новини, 30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

В то же время, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.